Zürich - Der US-Dollar hat sich im Handel am Nachmittag etwas verteuert. Der Blick richtet sich nun auf das Fed-Protokoll vom Mittwochabend und die Arbeitsmarktdaten am Donnerstag. Gegenüber dem US-Dollar notiert der Schweizer Franken mit 0,8048 etwas tiefer als gegen Mittag (0,8027). Der Euro hat zum Dollar leicht an Terrain eingebüsst und wird derzeit zu 1,1549 nach 1,1571 gegen Mittag gehandelt. Dagegen tritt das Euro/Franken-Paar bei Kursen von ...

