NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für GSK nach einem Treffen mit dem Chefentwickler Tony Wood auf "Buy" mit einem Kursziel von 2100 Pence belassen. Dieser habe sich mit Blick auf die Forschung und Entwicklung zuversichtlich gezeigt, schrieb Michael Leuchten in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Onkologie sei das am weitesten vorangekommene Therapiefeld des Pharmakonzerns./rob/bek/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2025 / 10:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2025 / 10:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



ISIN: GB00BN7SWP63





