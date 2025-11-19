Wels - An einer ausserordentlichen Generalversammlung haben die Aktionäre von Pierer Mobility alle Anträge des Verwaltungsrats angenommen. Unter anderem stimmten sie für die Umbenennung in Bajaj Mobility, nachdem Bajaj die Mehrheit an der Firma übernommen hatte. Zudem traten die zuvor von Pierer Industrie entsandten Verwaltungsräte wie angekündigt zurück. Für sie wurden neu Pradeep Shrivastava, Executive Director bei Bajaj Auto, und der Wiener Rechtsanwalt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab