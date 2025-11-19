Wels - An einer ausserordentlichen Generalversammlung haben die Aktionäre von Pierer Mobility alle Anträge des Verwaltungsrats angenommen. Unter anderem stimmten sie für die Umbenennung in Bajaj Mobility, nachdem Bajaj die Mehrheit an der Firma übernommen hatte. Zudem traten die zuvor von Pierer Industrie entsandten Verwaltungsräte wie angekündigt zurück. Für sie wurden neu Pradeep Shrivastava, Executive Director bei Bajaj Auto, und der Wiener Rechtsanwalt ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.