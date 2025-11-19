Wenn du das Jahr über peinliche Musik gehört hast, kannst du dich noch retten, bevor du dein Spotify Wrapped postest. Kinderlieder, White-Noise zum Lernen oder ganz ganz schlimmer Schlager - es gibt viele Dinge, die einen den Jahresrückblick von Spotify versauen können. Aber keine Sorge: Du kannst dein Spotify Wrapped noch retten. Spotify bietet nämlich eine Option an, mit der du deine Guilty-Pleasure-Songs aus deinem Jahresrückblick verbannen kannst ...

