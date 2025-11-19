Der DAX hat den fünften Handelstag in Folge mit einem Minus abgeschlossen. Er konnte die zwischenzeitlichen Gewinne von rund 0,9 Prozent nicht halten und ging am Mittwoch 0,08 Prozent tiefer bei 23.162,92 Punkten aus dem Handel. Besonders schwach präsentierte sich die Rheinmetall-Aktie, welche um rund sieben Prozent einbrach.Zuletzt hatten neben der Sorge über die ambitionierten Bewertungen vieler Tech-Werte vor allem Zweifel an weiteren Zinssenkungen der US-Notenbank die Stimmung an den Märkten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
