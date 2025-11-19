Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Mittwoch an den Aufwärtstrend des Vortages angeknüpft. Neben den defensiven Schwergewichten trieben anfänglich auch die wieder deutlich positiven US-Börsen die Aktienmärkte an. Gegen Handelsschluss gingen aber dann die Gewinne teilweise wieder verloren. Vor allem Technologiewerte zeigten sich nach der deutlichen Korrektur der Vortage wieder etwas stärker. Dies mag mit den Hoffnungen in Bezug auf die in der ...

