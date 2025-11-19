Starke Kursentwicklung der Lufthansa-Aktie ISIN: DE0008232125. Am Mittwoch, dem 19. November zählten die Aktien des Kölner Unternehmens zu den größten Gewinnern im MDAX. Mit einem Tagesgewinn von 3,56 Prozent belegte die Aktie am Ende einen guten vierten Platz. Zum Handelsschluss auf Xetra notierte die Aktie bei 7,91 Euro, während im Tagesverlauf ein Hoch von 8,026 Euro erreicht wurde. Zuletzt hatten wir uns am Sonntag im Express-Service mit Lufthansa ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 RuMaS