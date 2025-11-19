Am Montagabend hatten wir im Express-Service eine spekulative Trading-Chance mit dem kanadischen Unternehmen American Lithium ISIN: CA0272592092 beschrieben, der Artikel hatte folgenden Titel: "Jetzt könnte da wieder etwas gehen! Trading-Chance voraus!" In diesem Beitrag hatten wir unter anderem geschrieben: "Zuletzt hatte die Aktie über 200 Prozent bis auf 0,8175 Euro zugelegt und ist dann wieder bis in den Bereich um 0,35 Euro abgestürzt. Derzeit ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.