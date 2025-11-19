Anzeige
Mehr »
Mittwoch, 19.11.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Baltikum rüstet massiv auf: 500 Mio. Abwehrprogramm!
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A40A7B | ISIN: CA05455X2059 | Ticker-Symbol: 1WJ0
Tradegate
17.11.25 | 14:41
0,114 Euro
+6,54 % +0,007
Branche
Rohstoffe
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
ROXMORE RESOURCES INC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
ROXMORE RESOURCES INC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
0,1040,11521:40
0,1040,11520:12
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
AMERICORE RESOURCES
AMERICORE RESOURCES CORP Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
AMERICORE RESOURCES CORP0,1570,00 %
CO2 GRO INC0,0020,00 %
G6 MATERIALS CORP0,024-100,00 %
ROXMORE RESOURCES INC0,114+6,54 %
SPOT COFFEE CANADA LTD0,0050,00 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.