The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 19.11.2025.
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 19.11.2025
.
ISIN Name
CA05455X2059 AXCAP VENTURES INC. NEW
CA12595N1050 CO2 GRO INC.
CA3613332061 G6 MATERIALS CORP.
CA4826272052 K9 GOLD CORP.
CA84921K1057 SPOT COFFEE (CANADA) LTD
XS2339015047 STANDARD PA REGS 21/26
