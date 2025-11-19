The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 19.11.2025.

ISIN Name

CA05455X2059 AXCAP VENTURES INC. NEW

CA12595N1050 CO2 GRO INC.

CA3613332061 G6 MATERIALS CORP.

CA4826272052 K9 GOLD CORP.

CA84921K1057 SPOT COFFEE (CANADA) LTD

XS2339015047 STANDARD PA REGS 21/26





