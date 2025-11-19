Heute nach US-Börsenschluss veröffentlicht Nvidia seine Quartalszahlen. Da es sich dabei um das wertvollste Unternehmen der Welt mit einer Marktkapitalisierung von aktuell rund 4,5 Billionen Dollar handelt, werden die Ergebnisse auch einen spürbaren Einfluss auf den Gesamtmarkt haben. Während einige Marktteilnehmer im Vorhinein Gewinne mitgenommen haben, ist Wolfe Research optimistisch.Das Analysehaus betonte, dass der gesamte Markt heute auf die Ergebnisse von Nvidia nach Börsenschluss blickt und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
