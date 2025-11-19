Heute nach US-Börsenschluss veröffentlicht Nvidia seine Quartalszahlen. Da es sich dabei um das wertvollste Unternehmen der Welt mit einer Marktkapitalisierung von aktuell rund 4,5 Billionen Dollar handelt, werden die Ergebnisse auch einen spürbaren Einfluss auf den Gesamtmarkt haben. Während einige Marktteilnehmer im Vorhinein Gewinne mitgenommen haben, ist Wolfe Research optimistisch.Das Analysehaus betonte, dass der gesamte Markt heute auf die Ergebnisse von Nvidia nach Börsenschluss blickt und ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.