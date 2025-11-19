Novartis treibt seine US-Expansion wie geplant voran. Der Schweizer Pharmariese wird im US-Bundesstaat North Carolina ein neues "Flaggschiff" für die Arzneimittelproduktion hochziehen. Wie das Unternehmen am Mittwochabend mitteilte, entstehen in Durham zwei hochmoderne Anlagen für Biopharmazeutika und sterile Verpackungen.Parallel dazu baut Novartis in Morrisville eine neue Produktion für orale Darreichungsformen wie Tabletten und Kapseln sowie zusätzliche Verpackungskapazitäten. Auch das bestehende ...Den vollständigen Artikel lesen ...
