Die Nutzer haben ab sofort Zugriff auf eine leistungsstarke Kombination von Tools für räumliche Analysen und intelligente Kartierung

Esri, der weltweit führende Location-Intelligence-Anbieter, gab heute die allgemeine Verfügbarkeit von ArcGIS GeoAnalytics for Microsoft Fabric bekannt. Ebenfalls in einer öffentlichen Vorschau-Version verfügbar ist ArcGIS Maps for Microsoft Fabric, ein Kartierungs-Tool, das es den Nutzern ermöglicht, auf einfache Weise Kontext zu Geschäfts-, Lifestyle-, Demographie- und Umweltdaten hinzuzufügen und so Unternehmensdaten in Microsoft OneLake anzureichern.

"Mit dieser Integration werden einige der Esri-Kernkompetenzen für Daten-Profis direkt aus ihrer Microsoft-Fabric-Umgebung heraus zugänglich", sagte Esri-President Jack Dangermond. "Wir freuen uns, unsere langjährige strategische Zusammenarbeit mit Microsoft weiter voranzubringen, um unsere gemeinsamen Kunden dabei zu unterstützen, sich räumliche Einblicke zu erschließen und bislang unerforschte Muster aufzudecken."

Unter Datenwissenschaftlern, Dateningenieuren, Wirtschaftsanalytikern und ihren Interessenvertretern auf der Führungsebene besteht eine zunehmende Marktnachfrage nach Tools für die räumliche Analyse und die Kartierung. GeoAnalytics for Fabric von Esri erlaubt das Management von unternehmensweiten Datenströmen unabhängig davon, ob die Nutzer in einer OneLake-, Microsoft-Power-BI- oder ihrer eigenen ArcGIS-Umgebung arbeiten. Fabric-Nutzer können jetzt direkt auf hochentwickelte Tools und Funktionen für räumliche Analysen ebenso wie auf eine umfassende Bibliothek von autoritativen und kuratierten Daten zugreifen, um herauszufinden, wo sich Dinge befinden, wie sie zusammenhängen, was sie bedeuten und welche Maßnahmen zu ergreifen sind.

"Bei der Verarbeitung von Hochgeschwindigkeits-Beobachtungsdatensätzen mit Microsoft Fabric nutzten Wissenschaftler des britischen Wetterdienstes Met Office die Funktionen von ArcGIS GeoAnalytics [für Microsoft Fabric] zur Anwendung von fortschrittlichen raumbezogenen Analysen auf die Daten", sagte Richard Lawrence, Principal Fellow for Technology am Met Office, dem Wetter- und Klimadienst des Vereinigten Königreichs. "Mit der in Microsoft Fabric bereits integrierten Funktionalität gelangen unseren Wissenschaftlern auf einfache Weise Analysen dieser komplexen Datensätze, die sie bis dahin noch nie durchgeführt hatten."

ArcGIS Maps for Fabric, verfügbar über den Fabric Workload Hub, ermöglicht den Anwenderorganisationen das Erstellen von interaktiven Karten und das Feintuning aller Aspekte im Kartendesign direkt aus ihrer vertrauten Benutzeroberfläche bon Microsoft Fabric heraus. Mit dem jetzt in einer öffentlichen Vorschau-Version verfügbaren ArcGIS Maps for Fabric können die Nutzer Muster, Zusammenhänge und Trends visualisieren und identifizieren, die in Tabellen- oder Diagrammdarstellungen nicht sichtbar sind.

"Wir freuen uns sehr, in unserer Zusammenarbeit mit Esri diesen Meilenstein erreicht zu haben, mit dem die leistungsstarken raumbezogenen Analysefunktionen von Esri und ArcGIS Maps for Microsoft Fabric für unsere gemeinsamen Kunden nutzbar werden", sagte Dipti Borkar, VP und GM Microsoft OneLake und Fabric Ecosystem. "Damit haben die Nutzer jetzt Zugriff auf die leistungsstarken GeoAnalytics-Funktionen, die in Apache Spark on Fabric laufen und es ihnen ermöglichen, das volle Potential der raumbezogenen Informationsverarbeitung mit ihren autoritativen ArcGIS-Daten in OneLake zu erkunden und auszuschöpfen. Darüber hinaus bringt ArcGIS Maps for Fabric eine noch tiefere Integration mit den leistungsstarken raumbezogenen Funktionen von Esri."

GeoAnalytics for Fabric ist ab sofort für Microsoft-Nutzer allgemein verfügbar, ebenso wie ArcGIS for Power BI. Die Integrationen werden weiter ausgebaut, wobei sich ArcGIS Maps for Fabric bereits in der öffentlichen Vorschau befindet und in naher Zukunft die geplante allgemeine Verfügbarkeit erreichen wird. Mehr dazu erfahren Sie im Blog "What's New in ArcGIS for Microsoft Fabric".

Über Esri

Esri, der Weltmarktführer für GIS-Software (Geographic Information System), Location Intelligence und Mapping, unterstützt seine Kunden dabei, das volle Potenzial ihrer Daten auszuschöpfen und somit ihre Betriebs- und Geschäftsergebnisse zu verbessern. Software Esri wurde 1969 in Redlands, Kalifornien, USA, gegründet und wird in Hunderttausenden von Unternehmen und Organisationen weltweit eingesetzt, so zum Beispiel in Fortune-500-Unternehmen, Regierungsbehörden, gemeinnützigen Einrichtungen und Universitäten. Esri verfügt über regionale Niederlassungen, internationale Vertriebspartner und Partner, die in über 100 Ländern auf sechs Kontinenten lokalen Support bieten. Mit seinem zukunftsweisenden Engagement für Geodaten-Technologie und -Analytik entwickelt Esri die innovativsten Lösungen, die einen geografischen Ansatz nutzen, um einige der komplexesten Probleme der Welt zu lösen, indem sie diese in den maßgebenden Kontext des Standorts stellen. Besuchen Sie uns unter esri.com.

