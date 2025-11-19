Für die Aktie von Schneider Electric geht es am Mittwoch um rund ein Prozent nach oben. Der Elektronik-Konzern hat neue Großaufträge im Volumen von fast 2,3 Milliarden Dollar an Land gezogen - ein weiterer Beleg dafür, dass die Nachfrage nach Rechenzentrums-Infrastruktur angetrieben durch die Fortschritte im KI-Sektor hoch bleibt.Auf einer Branchenveranstaltung in Las Vegas verkündeten die Franzosen eine Partnerschaft über 1,9 Milliarden Dollar mit dem US-Unternehmen Switch. Kern des Deals sind ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.