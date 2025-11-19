Nach dem jüngsten Rücksetzer an den US-Börsen haben sich die Kurse am Mittwoch erholt. Dennoch gingen viele Anleger angesichts der bevorstehenden Quartalszahlen von Nvidia ein vermindertes Risiko ein. Der Dow Jones legte um 0,10 Prozent auf 46.138,77 Punkte zu, der S&P 500 ging mit einem Plus von 0,38 Prozent auf 6.642,16 Punkte aus dem Handel und der Nasdaq 100 stieg um 0,56 Prozent auf 24.640,52 Zähler.Für positive Impulse sorgte bereits im regulären Handel Alphabet. Die Google-Mutter präsentierte ...

