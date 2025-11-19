Seit Tagen warteten Anleger gespannt auf die Zahlen von Nvidia. Am Mittwochabend nach Börsenschluss hat der Platzhirsch geliefert. Was Nvidia meldete, wie die Börse reagierte, lesen Sie hier. Tagelang hatten Börsianer mit einer Mischung aus gespannter Vorfreude und banger Erwartung den Quartalszahlen von Nvidia entgegengefiebert. Denn der wertvollste Konzern der Welt hat so ein krummes Geschäftsjahr (endet am 28. Januar 2026), das die Zahlen immer ...

