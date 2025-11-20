Berlin - Kanzleramtschef Thorsten Frei (CDU) hat das Rentenpaket in seiner derzeitigen Form verteidigt. "Wir haben ein gutes Gesamtpaket mit Mütterrente, Aktivrente und Frühstartrente verhandelt", sagte der CDU-Politiker dem "Focus". "Ich halte es für zustimmungsfähig, vor allem weil wir danach in einer Rentenkommission eine breite Reform diskutieren werden."



Frei wies Spekulationen zurück, wonach ein Fehler im Kanzleramt unterlaufen sei. "Wir stimmen uns regelmäßig ab in diversen Runden - im Kanzleramt, mit der Fraktion und der SPD. Insofern haben wir nicht übersehen, dass das Rentenniveau nach 2031 ein Prozent höher ist", fügte der CDU-Politiker hinzu. "Man muss aber sagen, dass die Rentenpassage im Koalitionsvertrag interpretationsfähig ist: Die Argumente der SPD und der Jungen Gruppe sind verständlich."



Frei mahnte weniger Streit in der Koalition an. "Natürlich würde ich mich freuen, wenn die Dinge geräuschloser vonstatten gehen", erklärte der Kanzleramtsminister. "Eine gewisse Frustrationstoleranz innerhalb einer Koalition ist wichtig, und man muss die Dinge immer auch vom Ende herdenken. Wir sind nicht allein in der Regierung."





