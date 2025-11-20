Nvidia hat mit den gemeldeten Quartalszahlen alle Erwartungen übertroffen und die Sorgen um eine KI-Blase verschwinden lassen. Bieten sich dadurch jetzt bei dem Chipdesigner nochmal 30 Prozent an Kurspotenzial? Am Mittwoch nach Börsenschluss hat Nvidia Quartalszahlen vorgelegt. Diese übertrafen sämtliche Erwartungen. Mehr dazu in diesem Video: Im Anschluss sorgten dann vor allem Aussagen des Managements für Jubelstürme bei Investoren. Nvidia: ...

