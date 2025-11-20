Anzeige
Donnerstag, 20.11.2025
Baltikum rüstet massiv auf: 500 Mio. Abwehrprogramm!
WKN: 918422 | ISIN: US67066G1040
Dow Jones News
20.11.2025 07:15 Uhr
MÄRKTE ASIEN/Starke Nvidia-Zahlen sorgen für Kursrally in Tokio und Seoul

DJ MÄRKTE ASIEN/Starke Nvidia-Zahlen sorgen für Kursrally in Tokio und Seoul

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Angeführt von Technologieaktien geht es am Donnerstag an den Aktienmärkten in Ostasien teils steil nach oben. Für Zuversicht und Kauflaune sorgen über den Erwartungen ausgefallene Quartalszahlen von Nvidia. Dazu fiel der Ausblick des KI-Flaggschiffs über den kursierenden Schätzungen von Analysten aus. Die Geschäftszahlen waren mit großer Spannung erwartet worden, nachdem zuletzt wiederholt Zweifel über die Gewinnträchtigkeit von KI-Investitionen und Bedenken über eine KI-Blase aufgekommen waren und hoch bewertete Technologietitel belastet hatten. Für die Nvidia-Aktie ging es nachbörslich um 5 Prozent nach oben, die Futures auf die US-Aktienindizes liegen bis zu knapp 2 Prozent im Plus und deuten auf einen positiven Start an der Wall Street später am Tag hin.

In Tokio schießt der Nikkei-Index um 2,8 Prozent auf 49.898 Punkte nach oben, der Kospi in Seoul macht sogar einen Satz um 3,1 Prozent. An beiden Börsen war es allerdings am Dienstag auch zu Rücksetzern in ähnlicher Größenordnung gekommen. Deutlich weniger tut sich an den Börsen in Schanghai und Hongkong mit Gewinnen bis 0,4 Prozent. Im australischen Sydney ist der Handel mit einem Plus von 1,2 Prozent bereits beendet.

In Seoul verteuern sich die Kurse der Nvidia-Zulieferer SK Hynix und Samsung Electronics um 3,0 bzw. 6,2 Prozent, in Tokio geht es für die Halbleiteraktien Advantest um 8,3 und Tokyo Electron um 4,9 Prozent nach oben. Softbank verbessern sich nach den jüngst kräftigen Verlusten um 2,6 Prozent. Die Technologieholding hatte sich im Oktober vollständig von ihrer Beteiligung an Nvidia getrennt.

In Hongkong bremst unter anderem der fortgesetzte Kursrückgang bei Xiamo um 3,2 Prozent. Hier belastet weiter, dass der Smartphone-Hersteller vor steigenden Preisen gewarnt hatte wegen anziehender Chippreise. Daneben fallen Netease um 3 Prozent im unmittelbaren Vorfeld der Geschäftszahlenvorlage des Videospielentwicklers.

In Sydney verbesserte sich der Softwaretitel Wisetech Global nach den Nvidia-Zahlen um 2,3 Prozent. Das Molkereiunternehmen a2 Milk hat seine Jahresumsatzprognose angehoben, was mit einem Kursplus von 0,9 Prozent quittiert wurde. 

=== 
INDEX         zuletzt    +/- %   % YTD    Ende 
S&P/ASX 200 (Sydney) 8.548,80    +1,2%   +3,8%   06:00 
Nikkei-225 (Tokio)  49.897,82    +2,8%   +22,1%   07:00 
Kospi (Seoul)     4.050,57    +3,1%   +68,8%   07:30 
Shanghai-Comp.    3.960,80    +0,4%   +17,5%   08:00 
Hang-Seng (Hongk.)  25.862,31    +0,1%   +29,1%   09:00 
 
DEVISEN        zuletzt    +/- %   00:00 Mi, 08:27  % YTD 
EUR/USD         1,1516    -0,2   1,1538   1,1588 +11,8% 
EUR/JPY         181,39     0,1   181,26   180,15 +10,5% 
EUR/GBP         0,8820    -0,2   0,8836   0,8813  +6,4% 
GBP/USD         1,3056    -0,0   1,3058   1,3149  +5,1% 
USD/JPY         157,50     0,3   157,08   155,46  -1,1% 
USD/KRW        1.469,96     0,2  1.467,23  1.465,00  -1,2% 
USD/CNY         7,0867    -0,1   7,0922   7,0853  -1,8% 
USD/CNH         7,1188     0,0   7,1185   7,1113  -3,0% 
USD/HKD         7,7843    -0,1   7,7894   7,7888  +0,2% 
AUD/USD         0,6487     0,1   0,6479   0,6495  +5,2% 
NZD/USD         0,5611     0,1   0,5604   0,5642  +1,1% 
BTC/USD       92.781,15     2,6 90.432,05 91.265,20  -1,6% 
 
ROHÖL         zuletzt VT-Schluss   +/- %  +/- USD  % YTD 
WTI/Nymex        59,45    59,44   +0,0%   +0,01 -16,9% 
Brent/ICE        63,73    63,51   +0,3%   +0,22 -13,2% 
 
METALLE        zuletzt   Vortag   +/- %  +/- USD  % YTD 
Gold         4.072,96  4.078,05   -0,1%   -5,10 +55,1% 
Silber          51,39   51,354   +0,1%   +0,03 +76,9% 
Platin        1.357,88  1.342,45   +1,1%   +15,43 +51,7% 
Kupfer          5,04    5,02   +0,4%   +0,02 +22,5% 
YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags 
(Angaben ohne Gewähr) 
===

