Rheinmetall hebt das Gefechtsübungszentrum Heer (GÜZ) in der Altmark technisch auf ein neues Level. Der im Oktober verbuchte Auftrag der Bundeswehr über knapp 61 Mio. Euro bringt die Großinitiative "Digitalisierung Landbasierte Operationen" (D-LBO) direkt in die zentrale Ausbildungseinrichtung des Heeres. Noch 2025 starten die ersten Leistungen, die vollständige Integration ist bis Anfang 2028 geplant. Im Mittelpunkt stehen der neue digitale Sprechfunk, die Einbindung sämtlicher Battle-Management-Daten in die Übungsleitungszentrale sowie eine umfassend erneuerte IT-Infrastruktur - von Servern ...

