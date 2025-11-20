EQS-News: Mutares SE & Co. KGaA
Mutares realisiert erfolgreichen Exit bei Steyr Motors - Hohe Nachfrage bei institutionellen Investoren
München, 20. November 2025 - Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) hat ihre zuletzt noch gehaltene 23-prozentige Beteiligung an der Steyr Motors AG (ISIN: AT0000A3FW25) ("Steyr Motors") im Rahmen einer Privatplatzierung vollständig und erfolgreich bei institutionellen Investoren aus dem In- und Ausland veräußert.
Mit der nun erfolgten Platzierung ist Mutares mit dem Listing von Steyr Motors im Oktober 2024 und der ab März 2025 fortgesetzten schrittweisen Reduzierung des Anteilsbesitzes vollständig aus dem Aktionärskreis von Steyr Motors ausgestiegen. Über die gesamte Haltedauer von Steyr Motors erzielte Mutares einen Bruttoerlös von insgesamt mehr als EUR 170 Mio. und erreichte somit einen ROIC deutlich über der Zielspanne.
Johannes Laumann, CIO von Mutares, kommentiert: "Der vollständige Verkauf des Anteils an Steyr Motors entspricht dem strategischen Ansatz von Mutares, Beteiligungen nach einem erfolgreich abgeschlossenen operativen Turnaround weiter zu veräußern. Mit der erfolgreichen Platzierung bestätigen wir einmal mehr unsere Fähigkeit, signifikante Wertsteigerungen im Portfolio zu realisieren. Die hohe Nachfrage institutioneller Investoren zeigt das Vertrauen in die Zukunft von Steyr Motors. Wir sind stolz darauf, die Entwicklung des Unternehmens über die vergangenen Jahre erfolgreich begleitet zu haben, und freuen uns über den signifikanten Mittelzufluss und die Wertrealisierung für unsere Aktionäre."
Die Mutares SE & Co. KGaA, München (www.mutares.com), erwirbt als börsennotierte Private-Equity-Holding mit Büros in München (HQ), Amsterdam, Bad Wiessee, Chicago, Frankfurt, Helsinki, London, Madrid, Mailand, Mumbai, Paris, Shanghai, Stockholm, Warschau und Wien Unternehmen in Umbruchsituationen, die ein deutliches operatives Verbesserungspotenzial aufweisen und nach einer Stabilisierung und Neupositionierung wieder veräußert werden.
Die Aktien der Mutares SE & Co. KGaA werden im Regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel "MUX" (ISIN: DE000A2NB650) gehandelt und gehören dem Auswahlindex SDAX an.
