Digitale Stadtbeschilderung Shanghais ermöglicht ein intelligenteres, inklusiveres Stadtleben



20.11.2025 / 07:40 CET/CEST

SHANGHAI, 20. November 2025 /PRNewswire/ -- Die China Telecom Shanghai Branch hat in Shanghai, einer Stadt mit 24 Millionen Einwohnern, eine Reihe kreativ gestalteter "Digital City Signage"-Anzeigen aufgestellt. Das zeigt, dass die Stadt sich für eine neue Phase der datengesteuerten, bürgerorientierten Stadtentwicklung engagiert. Diese einzigartigen Installationen zeigen eine visuelle Interpretation von "Smart Cloud Shanghai", der digitalen Dienstleistungsmarke der Stadt. Durch die Integration von digitalen Telekommunikationsanwendungen in den Alltag über öffentliche Displays hat die China Telecom Shanghai Branch dafür gesorgt, dass die Beschilderungsinstallationen schnell das Interesse der Öffentlichkeit geweckt haben. Jetzt sind sie ein leicht zugänglicher Einstiegspunkt für Einwohner, die mehr über die Bemühungen der Stadt zur digitalen Transformation erfahren wollen. Technische Sachen wie Rechenleistung, 5G-A, Cloud-Netzwerke und künstliche Intelligenz (KI) werden in einfache Symbole und verständliche Sprache übersetzt. So werden sie Teil des Stadtbildes und bringen die Leute dazu, die sich entwickelnde Initiative "Intelligente und vorteilhafte Stadt" in Shanghai zu erleben und sich damit zu beschäftigen. In ganz Shanghai, das jetzt komplett mit 10-Gigabit-Netzwerken abgedeckt ist, sorgt die Funktion "Kindersicherung & Online-Schutz" mit einem Klick für die Sicherheit beim Internet-Surfen der Kids. Die 5G-A-Konnektivität sorgt für eine konstante Leistung bei großen Konzerten mit Zehntausenden von Besuchern. Und die Anforderungen an digitale Büros werden durch Rechenleistung, KI-Modelle und KI-Anwendungsmarktplätze im "AI STORE" erfüllt. Diese und andere Anwendungen aus dem Alltag und der Arbeitswelt werden durch kreative Beschilderungsinstallationen in den öffentlichen Raum gebracht, die Fachbegriffe in nachvollziehbare Erfahrungen übersetzen und so auf sozialen und Medienplattformen viel Aufmerksamkeit bekommen. Die Kunstwerke, die in den Medien als "Digital City Signage" bezeichnet werden, zeigen, dass Shanghai die weltweit größte digitale Infrastruktur in der Stadt fertiggestellt hat. Die China Telecom Shanghai Branch bringt auch ein skalierbares "AI CITY"-Modell raus, das die digitale Modernisierung von großen Metropolen auf der ganzen Welt unterstützen soll. Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2823481/image_1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2823482/image_2.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2823483/image_3.jpg View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/digitale-stadtbeschilderung-shanghais-ermoglicht-ein-intelligenteres-inklusiveres-stadtleben-302621346.html



