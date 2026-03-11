EQS-News: Huawei / Schlagwort(e): Sonstiges/Sonstiges

Huawei und China Telecom gewinnen GSMA GLOMO Award für die Verbesserung des Lebens von Kindern und Jugendlichen



BARCELONA, Spanien, 11. März 2026 /PRNewswire/ -- Huawei und China Telecom erhielten auf dem MWC 2026 in Barcelona den GSMA GLOMO Award für die beste mobile Innovation zur Verbesserung des Lebens von Kindern und Jugendlichen in der Kategorie "Tech4Good" für den Qingjiao-Plan im chinesischen Landkreis Langcang. Der Qingjiao-Plan wurde von der China Social Entrepreneur Foundation (CSEF) entwickelt und 2019 ins Leben gerufen. Er nutzt das 5G-Netz von China Telecom und die WeLink-Plattform von Huawei, um Lernressourcen und eine Online-Community für die Lehrerausbildung bereitzustellen, von der Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte in ländlichen, unterversorgten Gebieten profitieren sollen. "Der Qingjiao-Plan steht im Einklang mit den UN-Nachhaltigkeitszielen und trägt maßgeblich dazu bei, die Kluft zwischen Stadt und Land im Hinblick auf Bildungsgerechtigkeit zu überbrücken", sagte Cui Yangyang, Director des TECH4ALL Program Office von Huawei. "Er gibt der heutigen Generation von Schülerinnen und Schülern in abgelegenen Gebieten die Lernressourcen an die Hand, die sie benötigen, um in der digitalen Welt erfolgreich zu sein." Bis heute hat das Projekt fast 180.000 junge Lehrerinnen und Lehrer aus ländlichen Gebieten in ganz China ausgebildet, wovon indirekt zig Millionen Schülerinnen und Schüler profitieren. Im Landkreis Langcang wurden im Rahmen des Projekts 600 Grund- und Sekundarschullehrkräfte geschult, wovon 5.000 Schülerinnen und Schüler profitierten. Die Jury der GLOMOs besteht aus mehr als 200 unabhängigen Branchenexperten, darunter Analysten, Journalisten, Akademiker und CTOs aus aller Welt. Die Jury äußerte sich wie folgt zum Qingjiao-Plan: "Beeindruckend im Umfang und mit dem Potenzial, einer großen Anzahl junger Lernender zu helfen. Durch die Kombination mehrerer Vorteile - die Vernetzungsmöglichkeiten und die Ressourcen für Lehrkräfte - ergibt sich eine rundum gelungene Lösung." Partnerrollen des Qingjiao-Plans CSEF: Mit staatlicher Unterstützung identifiziert CSEF herausragende Lehrkräfte aus ganz China, die ihr Fachwissen online teilen und Bildungsressourcen bereitstellen, um die Fähigkeiten von Lehrerinnen und Lehrern im ländlichen Raum zu verbessern und so die Lernergebnisse der Schülerinnen und Schüler zu steigern. Huawei: Die im Rahmen des Huawei TECH4ALL -Programms zur digitalen Inklusion implementierte WeLink-Plattform von Huawei Cloud bietet eine interaktive Online-Lehrplattform, die Schulen, Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte miteinander verbindet. Schüler in ressourcenarmen ländlichen Gebieten können per Fernunterricht multimediale Lektionen erhalten und das gleiche Lernerlebnis genießen wie ihre Altersgenossen in der Stadt. China Telecom stellt seine 5G- und optische Netzwerkinfrastruktur zur Verfügung, um durch die Integration seiner Campus-5G- und Wi-Fi-Netzwerke landesweite Verbindungsdienste für ländliche Gebiete bereitzustellen. Die Netzwerklösung unterstützt nahtloses Roaming und die sichere Verwaltung verschiedener Endgeräte zwischen Mobilfunk- und Festnetzen. Bei der diesjährigen Preisverleihung wurde die Huawei TECH4ALL Skills on Wheels -Kampagne auch in der Marketing-Excellence-Kategorie "Marketing for Good" nominiert. Informationen zu TECH4ALL TECH4ALL ist die langfristige Initiative und der Aktionsplan für digitale Integration von Huawei. Mit Hilfe innovativer Technologien und Partnerschaften soll TECH4ALL die Integration und Nachhaltigkeit in der digitalen Welt ermöglichen. Besuchen Sie die Huawei TECH4ALL-Website unter https://www.huawei.com/en/tech4all Folgen Sie uns auf X unter https://x.com/HUAWEI_TECH4ALL Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2930185/12.jpg View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/huawei-und-china-telecom-gewinnen-gsma-glomo-award-fur-die-verbesserung-des-lebens-von-kindern-und-jugendlichen-302710848.html



