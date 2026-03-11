EQS-News: Huawei / Schlagwort(e): Sonstiges/Produkteinführung

BARCELONA, Spanien, 11. März 2026 /PRNewswire/ -- Auf dem MWC Barcelona 2026 präsentierte HUAWEI eKit ein neues Portfolio an MiniFTTO-Produkten, die das Netzwerkerlebnis neu definieren sollen. Mit herausragender Benutzerfreundlichkeit, vereinfachter Bereitstellung und intelligenten Betriebs- und Wartungsfunktionen unterstrich die Produkteinführung Huaweis systematische Innovationskraft und szenarioorientierte Erfolge anhand von drei Produkten: StreamerKit, GS-PON optisches Gateway und der 3-in-1 optische Access Point. Bei seiner Rede anlässlich der Einführungsveranstaltung sagte Leonard Liu, President of Commercial & Distribution Solution bei Huawei: "In Geschäftsszenarien interessieren sich Kunden besonders für die Kosten und den Zeitaufwand für die Bereitstellung. Darüber hinaus hat das rasante Wachstum bandbreitenintensiver Dienste wie HD-Streaming in den letzten Jahren neue Anforderungen an Netzwerkbandbreite und -stabilität gestellt." Er fuhr fort: "Die neuen MiniFTTO-Produkte von Huawei erfüllen nicht nur diese sich wandelnden Anforderungen, sondern bieten auch einfache, benutzerfreundliche Lösungen, die KMU helfen, die Bereitstellungskosten zu senken und so den Weg zu einer intelligenten Welt zu ebnen." GS-PON optisches Gateway und StreamerKit: Beseitigung des vorgelagerten Engpasses für ein reibungsloses Netzwerkerlebnis Die diesmal vorgestellten StreamerKit F700C und GS-PON Optical Gateway F1001 nutzen die branchenführende symmetrische 2.5G PON-Technologie. Sowohl die Upstream- als auch die Downstream-Bandbreite erreichen 2,5 Gbit/s. Somit bieten die neuen Produkte eine 100%ige Verbesserung der Upstream-Übertragung. Diese Geräte erfüllen nicht nur die Anforderungen für Live-Streaming, Videokonferenzen und Cloud-Backups, sondern bieten auch Spielraum für zukünftige Anwendungen wie 8K Ultra-HD und VR/AR. Funktional gesehen integriert StreamerKit die Live-Streaming-Beschleunigungs-Engine und einen KI-Roaming-Algorithmus. StreamerKit kann Live-Streaming-Dienste intelligent erkennen und dynamisch priorisieren, wodurch Frame-Freezes deutlich reduziert werden. Der KI-Roaming-Algorithmus nutzt derweil eine KI-gestützte schnelle Übergabe, um ein nahtloses Roaming-Erlebnis zu gewährleisten und zuverlässige Verbindungen für Videokonferenzen und Live-Streaming sicherzustellen. Optischer 3-in-1-AP: Eine Glasfaser für mehrere Dienste - ein neuer Standard für Hotelnetzwerke Für Szenarien mit Mehrfachzugriff auf Dienste, wie beispielsweise Hotelzimmer, hat HUAWEI eKit den neuen optischen 3-in-1-AP F601D auf den Markt gebracht. Das Gerät unterstützt Telefonie, WLAN, kabelgebundenen Internetzugang und IPTV über eine einzige Glasfaserleitung, wodurch die Verkabelungskosten und die Bauzeit erheblich reduziert werden. Dadurch können die Gesamtnetzwerkkosten um etwa 30 % gesenkt werden. Darüber hinaus ist das neue Gerät 40 % kleiner, was sowohl die Ästhetik als auch die Bereitstellungseffizienz deutlich verbessert. HUAWEI eKit wird auch in Zukunft mit Partnern zusammenarbeiten, um die intelligente Transformation von KMU durch weitere szenariobasierte Innovationen voranzutreiben. Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2930015/image1.jpg View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/huawei-ekit-bringt-neue-miniftto-produkte-auf-den-markt-und-schlieWt-damit-die-lucke-zwischen-der-letzten-meile-und-der-intelligenten-welt-302710782.html



