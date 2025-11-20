PayPal hat einen neuen Milliardendeal abgeschlossen. Er beinhaltet eines der größten Finanzierungspakete der Unternehmensgeschichte. Gemeinsam mit KKR stellt der Konzern sein europäisches Ratenzahlungsmodell neu auf. DER AKTIONÄR zeigt, was Anleger zu dem Deal wissen müssen.PayPal hat seine Kooperation mit dem Finanzinvestor KKR deutlich ausgeweitet und damit einen der größten Deals im europäischen Ratenzahlungsgeschäft vereinbart. KKR übernimmt bis März 2028 Forderungen aus dem "Buy Now, Pay Later"-Segment ...Den vollständigen Artikel lesen ...
