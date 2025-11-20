DJ FDA gibt Bayer US-Zulassung für neues Lungenkrebspräparat

DOW JONES--Bayer hat für ein neues Lungenkrebsmedikament von der Gesundheitsbehörde FDA die US-Zulassung bekommen. Unter dem Markennamen Hyrnuo kann es jetzt zur Behandlung von Patienten mit nicht-kleinzelligem Lungenkrebs (NSCLC) eingesetzt werden, deren Tumor trotz vorheriger Behandlung lokal fortgeschritten oder metastasiert ist und Mutationen des HER2-Proteins aufweist, wie die FDA mitteilte.

Der Wirkstoff Sevabertinib gehört zur Gruppe der Kinasehemmer, die die gleichnamigen Enzyme blockieren. Sie werden vornehmlich in der gezielten Krebstherapie eingesetzt, um unkontrollierte Zellteilung zu stoppen.

Hyrnuo wurde in einer klinischen Studie mit 70 Krebspatienten getestet, deren Lungenkrebs behandelt worden war. Das orale Medikament wirkte bei 71 Prozent von ihnen.

Zugelassen wurde ferner ein Diagnostiktest, mit dem sich die HER2-Mutation nachweisen lässt.

