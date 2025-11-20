NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Lanxess von 21 auf 15 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Das Umfeld bleibe schwierig für den Spezialchemiekonzern, schrieb Chetan Udeshi am Mittwochabend. Er kappte seine Schätzungen wegen des zyklischen und auch strukturellen Drucks nochmals deutlich angesichts des schwachen Ergebnistrends./rob/ag/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2025 / 21:54 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2025 / 00:15 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. ISIN: DE0005470405

