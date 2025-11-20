Wallisellen - Die Schweizer Exportindustrie wird von dem mit den USA aufgegleisten Zoll-Deal stark profitieren. Mit einem Zollsatz von 15 Prozent anstelle der Anfang August von der Trump-Regierung gegen die Schweiz verhängten 39 Prozent dürften sich die Exportverluste für die hiesige Wirtschaft halbieren. Das schreiben die Experten des Warenkreditversicherer Allianz Trade am Donnerstag in ihrer Analyse. Wäre der Zollsatz von 39 Prozent im Jahr 2026 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab