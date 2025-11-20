Bern - Der Verleger und Verwaltungsratspräsident der AZ Medien, Peter Wanner, hat das Medienhaus an seine Söhne Michael und Florian sowie an seine Tochter Anna Wanner verkauft. Peter Wanner bleibt weiterhin Verwaltungsratspräsident, wie CH Media am Donnerstag schrieb. Michael Wanner, CEO von CH Media, erhalte die Stimmenmehrheit. «Michael war als Ältester stets der Leader in der Familie, von allen akzeptiert», sagt sein Vater in einem Interview mit ...

