The following instruments on XETRA do have their first trading 20.11.2025
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 20.11.2025
Aktien
1 SE0025011463 Alvotech SDR
2 AU0000004DS8 4DS Memory Ltd.
3 CA16965M1005 Chipotle Mexican Grill Inc. CDR
4 AU0000073645 Emyria Ltd.
5 AU0000237729 Omega Oil & Gas Ltd.
6 AU0000282717 RocketDNA Ltd.
7 AU0000096828 Wildcat Resources Ltd.
8 CA8468111072 Spartan Metals Corp.
9 DE000A0HMWM7 PSI Software SE z.Verk
10 CA03090L1085 Americore Resources Corp.
11 CA7800171091 Roxmore Resources Inc.
Anleihen/ETF
1 US023135CS30 Amazon.com Inc.
2 US023135CU85 Amazon.com Inc.
3 XS3229496180 Deutsche Post AG
4 US29250NCP87 Enbridge Inc.
5 US29250NCM56 Enbridge Inc.
6 US45828Q2G16 Inter-American Investment Corp.
7 US023135CV68 Amazon.com Inc.
8 USP7924AAA62 Pluspetrol S.A.
9 DE000DW6ALL9 DZ BANK AG
10 AT0000A3QMW9 Banca Comerciala Româna S.A.
11 IT0005678955 Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.
12 FR0014014CT1 Compagnie de Financement Foncier
13 XS3229499101 Deutsche Post AG
14 US29250NCN30 Enbridge Inc.
15 NO0013684563 Greenalia S.A.
16 US448579AW20 Hyatt Hotels Corp.
17 BE0390268374 KBC Groep N.V.
18 XS3235974568 Transurban Finance Co. Pty Ltd.
19 US023135CW42 Amazon.com Inc.
20 FR0014014DW3 RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A.
21 US023135CT13 Amazon.com Inc.
22 US023135CY08 Amazon.com Inc.
23 DE000HEL0PS2 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
24 DE000HEL0PQ6 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
25 DE000HEL0PP8 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
26 DE000HEL0PN3 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
27 DE000HEL0PK9 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
28 DE000HEL0PJ1 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
29 IE000SNMGYT5 First Trust Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income UCITS ETF
30 LU3138596492 Ossiam Euro Government Bonds 7-10Y UCITS ETF 1C (EUR)
31 LU3078637660 Ossiam MSCI WorldUCITS ETF 1C (EUR)
32 LU3078637405 Ossiam MSCI World UCITS ETF 1C (USD)
