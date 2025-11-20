Die Fresenius SE-Aktie steht kurz vor einer wichtigen Unterstützung. Hält der Bereich, oder droht ein Rückfall in tiefere Kursregionen?Den vollständigen Artikel lesen ...
|Realtime
|Geld
|Brief
|Zeit
|46,930
|47,160
|08:44
|46,910
|47,180
|08:46
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|08:18
|Fresenius SE wackelt - dieser Boden sollte halten
|Mo
|EQS-PVR: Fresenius SE & Co. KGaA: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
|EQS Stimmrechtsmitteilung: Fresenius SE & Co. KGaA
Fresenius SE & Co. KGaA: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
17.11.2025 /...
|Fr
|EQS-PVR: Fresenius SE & Co. KGaA: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
|EQS Stimmrechtsmitteilung: Fresenius SE & Co. KGaA
Fresenius SE & Co. KGaA: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
14.11.2025 /...
|13.11.
|Fresenius: Nächstes Kaufsignal steht kurz bevor - Trading-Tipp des Tages
|Der Trading-Tipp des Tages ist diesmal Fresenius. die Zahlen in der vergangenen Woche waren überzeugend, der Konzern hin die Prognose an. Trotzdem kam es zu Gewinnmitnahmen. Diese sorgen allerdings...
|12.11.
|Recall roundup: Fresenius, Sun and Teva among drugmakers pulling products in recent weeks
|Unternehmen / Aktien
|Kurs
|%
|FRESENIUS SE & CO KGAA
|46,690
|0,00 %