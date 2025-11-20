© Foto: Andrej Sokolow/dpa

KI-Nervenprobe bestanden! Der wertvollste Konzern der Welt schlägt mit seinen Quartalszahlen die Erwartungen der Wall Street. Der starke Ausblick für das vierte Quartal lässt die Aktie nachbörslich weiter klettern.KI-Champion Nvidia hat die Nerven der weltweiten Aktienmärkte am Mittwochabend erst einmal beruhigt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,30?US-Dollar (bereinigt) - knapp über den prognostizierten 1,25?US-Dollar. Der Umsatz belief sich auf 57,01 Milliarden?US-Dollar und übertraf die Schätzung von 54,92 Milliarden?US-Dollar. Die Bruttomarge lag bei 73,4 Prozent gegenüber einer durchschnittlichen Schätzung von etwa 74 Prozent. Die Anleger überzeugen konnte das Unternehmen von Jensen Huang …