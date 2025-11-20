Der US-Cybersicherheitskonzern Palo Alto Networks hat im ersten Quartal des Fiskaljahres 2026 besser abgeschnitten als erwartet - dennoch reagierte die Aktie nachbörslich mit einem Minus von rund vier Prozent. Neben den Zahlen sorgte eine milliardenschwere Übernahme für Gesprächsstoff.Palo Alto übernimmt das Cloud-Management-Unternehmen Chronosphere für 3,35 Milliarden Dollar. Der Deal soll in der zweiten Hälfte des Geschäftsjahres 2026 abgeschlossen werden. Chronosphere, 2019 in New York gegründet, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär