Der US-Cybersicherheitskonzern Palo Alto Networks hat im ersten Quartal des Fiskaljahres 2026 besser abgeschnitten als erwartet - dennoch reagierte die Aktie nachbörslich mit einem Minus von rund vier Prozent. Neben den Zahlen sorgte eine milliardenschwere Übernahme für Gesprächsstoff.Palo Alto übernimmt das Cloud-Management-Unternehmen Chronosphere für 3,35 Milliarden Dollar. Der Deal soll in der zweiten Hälfte des Geschäftsjahres 2026 abgeschlossen werden. Chronosphere, 2019 in New York gegründet, ...

