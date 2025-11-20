© Foto: Jakub Porzycki - NurPhoto

Palo Alto Networks übertrifft die Quartalsziele und kündigt eine Übernahme für mehrere Milliarden US-Dollar an. Trotzdem veliert die Aktie nach Börsenschluss an der Nasdaq zeitweise fast vier Prozent. Der Cybersecurity-Spezialist erzielte im ersten Geschäftsquartal einen bereinigten Gewinn von 93 US-Cent je Aktie und übertraf damit die Erwartungen von 89 US-Cent. Der Umsatz stieg um 16 Prozent auf 2,47 Milliarden US-Dollar und lag leicht über den Prognosen. Unter dem Strich verdiente das Unternehmen 334 Millionen US-Dollar und damit etwas weniger als im Vorjahr - damals waren es 351 Millionen US-Dollar gewesen. Für Schlagzeilen sorgt vor allem der nächste große Deal: Palo Alto will die …