Starke Geschäftszahlen des KI-Konzerns Nvidia dürften am Donnerstag die Laune der Anleger an der Frankfurter Börse aufhellen. Der X-Dax signalisierte für den deutschen Leitindex knapp eine Stunde vor Handelsbeginn einen gut ein Prozent höheren Start mit 23.409 Punkten. Auch der Eurozonen-Index EuroStoxx 50 wird klar im Plus erwartet. Die Indizes folgen damit deutlichen Kursgewinnen an einigen Asien-Börsen - allen voran Japan, Taiwan und Südkorea. Zudem zeichnen sich für die Wall Street deutliche ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär