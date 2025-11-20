DOW JONES--Kräftig nach oben geht es am Donnerstagmorgen mit den DAX-Futures. Die Erleichterung nach den Geschäftszahlen von Nvidia treibt den Dezember-Kontrakt um 190 auf 23.468 Punkte nach oben. Das Tageshoch liegt bislang bei 23.504 und das -tief bei 23.401 Punkten. Der Umsatz sei allerdings mit rund 1.200 Kontrakten geringer als erhofft, sagt ein Händler: "Bei einer marktbreiten Erleichterungsrally müsste es deutlich mehr sein".

