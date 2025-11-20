Die Reißleine ist gezogen. In Stuttgart endet eine Ära, bevor sie richtig begonnen hat. Die von CEO Ola Källenius 2022 mit großer Geste ausgerufene Strategie "Marge vor Menge" ist Geschichte. Der Plan, Mercedes-Benz zu einer reinen Luxusmarke zu transformieren, ist an der Marktrealität zerschellt. Nun folgt die strategische Rolle rückwärts.Während Källenius noch vor zwei Jahren ankündigte, den Anteil von Top-End-Modellen wie der S-Klasse, Maybach oder der G-Klasse am Gesamtabsatz um 60 Prozent zu ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär