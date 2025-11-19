© Foto: Jakub Porzycki - NurPhoto

Nach der "Electric-only"-Strategie verabschiedet sich Mercedes-Benz nun auch von seiner Luxusstrategie. Künftig wollen die Schwaben wieder Autos für alle Preisklassen bauen. Die Hintergründe. Mercedes-Benz hat einen überraschenden Schritt vollzogen. Das Unternehmen verabschiedet sich offenbar von seiner bisherigen Luxusstrategie. Wie das Handelsblatt berichtet, wurde der Begriff "Luxus" aus der Markenphilosophie auf der Konzernwebseite entfernt. Anstelle von "Denken und Handeln wie eine Luxusmarke" wird nun eine neue Strategie verfolgt, die mehr Flexibilität und eine breitere Zielgruppenansprache in den Fokus rückt. Noch vor wenigen Jahren setzte Mercedes-Vorstandschef Ola Källenius auf …