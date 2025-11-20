Neue Bemühungen um einen Frieden in der Ukraine hatten am Mittwoch für Verluste auf breiter Front bei den Rüstungsaktien gesorgt. Am Donnerstag sorgt nun aber vor allem der Panzergetriebebauer Renk wieder für Aufsehen. Angesichts neuer Ziele auf dem Kapitalmarkttag startet der MDAX-Titel deutlich stärker in den Handel.Renk peilt bis 2030 einen Umsatz von 2,8 bis 3,2 Milliarden Euro und eine bereinigte EBIT-Marge von mehr als 20 Prozent an. Zum Vergleich: Für das laufende Jahr 2025 werden Erlöse ...

