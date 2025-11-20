Die Aktien der Rüstungskonzerne Rheinmetall, Renk und Hensoldt sind zuletzt ordentlich unter Druck geraten. Das steckt hinter den Verwerfungen und darum bieten sich für Investoren weiterhin Kaufchancen. Am Mittwoch standen Rüstungsaktien extrem unter Druck. Rheinmetall landeten mit rund 7 Prozent Minus auf dem tiefsten Niveau seit Mitte August. Erstmals seit einem Jahr rutschten sie leicht unter ihre einfache 200-Tage-Linie. Auch die Papiere des ...

