Über weite Strecken des Börsenjahres 2025 gehörten europäische Rüstungstitel zu den Highflyern an der Börse. Rheinmetall, Renk, Hensoldt aber auch die britische BAE Systems oder die italienische Leonardo verzeichneten vor allem in den ersten Monaten des Börsenjahres immense Kursgewinne. Doch die Dynamik hat nachgelassen. Immer wieder belasten Gewinnmitnahmen die Aktienkurse.Auch aktuell stehen die Rüstungstitel "flächendeckend" unter Druck. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
