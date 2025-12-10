Nach der jüngsten Erholung steht die Rheinmetall-Aktie am Mittwoch wieder unter Druck. Die Rückeroberung der 21-Tage-Linie lässt auf sich warten. Doch die guten Meldungen beim Rüstungskonzern reißen nicht ab. Ein Auftrag der NATO und eine Übernahme in Deutschland sind die nächsten Triebfedern für den Blue Chip.Rheinmetall UK soll das Fahrersicht- und lokale Lageerkennungssystem Trailblazer für den Mehrfachraketenwerfer M270 A2 des britischen Verteidigungsministeriums liefern. Anfang 2026 sollen ...

