Mario Schirru, CEO von Encavis, begrüßt die Partnerschaft: "Diese Vereinbarung zeigt, wie langfristige PPAs echten Klimaschutz bewirken. Wir sind stolz darauf, die Net-Zero-Ambition der Carlsberg-Gruppe zu unterstützen und ihren Plan voranzubringen, bis 2030 CO2-neutrale Brauereien zu betreiben. Indem wir saubere Windenergie ins Netz einspeisen, stärken wir nicht nur die regionale Energiesicherheit, sondern garantieren auch stabile Stromkosten für ein ganzes Jahrzehnt. Encavis ist DER Partner für Dekarbonisierung: marktführend, beschleunigt den grünen Wandel von Unternehmen und liefert verlässliche, zukunftsorientierte Lösungen aus Erneuerbaren Energien."
Das PPA mit Sinebrychoff erweitert das langfristige PPA-Portfolio von Encavis. Zu den bestehenden PPA-Kunden zählen globale Technologiekonzerne wie Amazon, Google und Microsoft sowie europäische Industrieunternehmen wie Aliaxis und Schouw & Co. Alle verfolgen das Ziel, sich langfristig grünen Strom aus erneuerbaren Quellen zu wettbewerbsfähigen Preisen zu sichern.
Über ENCAVIS
Encavis ist einer der führenden Stromerzeuger aus Erneuerbaren Energien in Europa. Das Unternehmen betreibt ein breit diversifiziertes Portfolio aus Onshore-Windparks, Freiflächen-Solaranlagen und Batteriespeichern in 13 europäischen Ländern, darunter Deutschland, Italien, Spanien, Dänemark und die Niederlande. Darüber hinaus bietet Encavis institutionellen Investoren attraktive Beteiligungsmöglichkeiten an Erneuerbare-Energien-Anlagen. Die Tochtergesellschaft Stern Energy ergänzt das Leistungsportfolio als europaweit tätiger Spezialist für technische Dienstleistungen rund um Photovoltaik-Anlagen.
Mit einer installierten Gesamtleistung von rund 4 Gigawatt trägt Encavis maßgeblich zur nachhaltigen Energieversorgung und zur Erreichung der europäischen Klimaziele bei.
Weitere Informationen finden Sie unter www.encavis.com.
Medienkontakt
Dr. Oliver Prüfer
Press Officer & Manager Public Relations
Tel.: + 49 (0)40 37 85 62 133
E-Mail: oliver.pruefer@encavis.com
Datenschutzhinweise für Geschäftspartner sowie für Kontakte per E-Mail, Telefon und Videokonferenz finden Sie hier.
Über Sinebrychoff
Gegründet im Jahr 1819 ist Sinebrychoff Teil der Carlsberg-Gruppe. Sinebrychoff braut Bier und produziert Apfelwein, Longdrinks, Erfrischungsgetränke, Wasser und Energy-Drinks. Zu den Power-Marken im Portfolio des Unternehmens gehören Karhu, KOFF, 1664, Carlsberg, Battery Energy Drink, Monster Energy, Crowmoor und Somersby sowie Coca-Cola-Getränke wie Coca-Cola, Fanta, Bonaqua und Sprite.
Die Vielfalt der Mitarbeitenden, die Interaktion mit Kund:innen und Gesellschaft sowie starke Marken sind für Sinebrychoff ebenso wichtig wie Nachhaltigkeit. Sinebrychoff braut seine Getränke mit 100% Erneuerbarer Energie und ist eine CO2-neutrale Brauerei. Die Brauerei unterstützt verantwortungsvollen Konsum mit ihrem Angebot an alkoholfreien Bieren. Brauen für ein besseres Heute und Morgen.
Medienkontakt
Timo Mikkola
Communications Manager
Tel.: +358 40 830 7176
E-Mail: timo.mikkola@sff.fi
20.11.2025 CET/CEST
2233020 20.11.2025 CET/CEST