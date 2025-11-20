EQS-News: reconcept GmbH
reconcept reagiert auf hohe Anlegernachfrage: Startschuss für den neuen 7,75 % reconcept Green Global Energy Bond II
Der Green Global Energy Bond II wurde gemäß den aktuellen Green Bond Principles der International Capital Market Association (ICMA) aufgelegt - dem internationalen Standard für nachhaltige Anleihen. Grundlage ist des reconcept Green Bond Framework, das von der unabhängigen Nachhaltigkeitsagentur EthiFinance geprüft und mit einer Second Party Opinion (SPO) bestätigt wurde. Diese externe Bewertung unterstreicht die Transparenz und Glaubwürdigkeit der grünen Finanzierungen durch reconcept.
Die neue Anleihe wird das Konzept des ersten reconcept Green Global Energy Bonds fortführen und im bewährten Rahmen einer bis zu einjährigen Eigenemission interessierten Anlegern die Möglichkeit bieten, direkt in den Ausbau der Erneuerbaren Energien zu investieren. Konkret soll der Emissionserlös vor allem in Photovoltaik-, Wind- sowie Stand-alone- und Co-located-Batteriespeicherprojekte in Deutschland, Finnland und Kanada fließen. Die Wachstumspotenziale in diesen drei Fokusmärkten bleiben langfristig attraktiv, denn der strukturelle Ausbau Erneuerbarer Energien bildet in allen Regionen eine zentrale Säule der Energie- und Klimastrategien. Auf Basis der bereits mehr als 10 Gigawatt umfassenden Pipeline stärkt die reconcept Gruppe mit der neuen Anleihe ihre Handlungsfähigkeit, um Projekte zielgerichtet und mit hoher Umsetzungsgeschwindigkeit zu entwickeln. Das integrierte Geschäftsmodell aus der stetig wachsenden, diversifizierten Projektentwicklung und dem etablierten Emissionsgeschäft mit grünen Kapitalanlagen versetzt reconcept dabei in die Lage, flexibel auf Marktveränderungen zu reagieren und attraktive Chancen technologie- und länderübergreifend konsequent zu nutzen.
Karsten Reetz, geschäftsführender Gesellschafter der reconcept GmbH, erklärt: "Der überwältigende Zuspruch unserer Privatanleger beim Vorgängerprodukt war für uns ein deutliches Signal und ein starker Vertrauensbeweis, insbesondere in Anbetracht der damals sehr kurzen Zeichnungsfrist. Wir möchten diesem anhaltenden Interesse Rechnung tragen und noch mehr Anlegern die Möglichkeit geben, mit dem reconcept Green Global Energy Bond II und gleich hohem Zinssatz einen konkreten Beitrag zur Energiewende zu leisten, während wir unser Wachstum in unseren attraktiven Kernmärkten konsequent vorantreiben."
Kaufanträge für den neuen Green Bond können über die Webseite www.reconcept.de/ir mittels des bereitgestellten Links zur digitalen Zeichnungsstrecke oder des dort ebenfalls verfügbaren Zeichnungsscheins dem Unternehmen zugesendet werden. Die Emission wird von der Lewisfield Deutschland GmbH als Financial Advisor betreut.
Eckdaten des reconcept Green Global Energy Bonds II
Die Billigung des Wertpapierprospekts und eventueller Nachträge durch die Luxemburger CSSF ist nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Potenzielle Anleger sollten den Prospekt lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen.
Diese Veröffentlichung stellt keinen Prospekt dar. Die Anlageentscheidung interessierter Anleger bezüglich der in dieser Veröffentlichung erwähnten Wertpapiere sollte ausschließlich auf Grundlage des von der Emittentin im Zusammenhang mit dem öffentlichen Angebot dieser Wertpapiere erstellten Wertpapierprospektes und der Anleihebedingungen getroffen werden, die jeweils auf der Webseite der Emittentin unter www.reconcept.de/ir verfügbar sind.
20.11.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
