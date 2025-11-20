EQS-News: reconcept GmbH / Schlagwort(e): Anleiheemission

reconcept reagiert auf hohe Anlegernachfrage: Startschuss für den neuen 7,75 % reconcept Green Global Energy Bond II



20.11.2025

Hamburg, 20. November 2025 - Die reconcept GmbH, Projektentwickler für Erneuerbare Energien und Anbieter grüner Geldanlagen, bietet interessierten Anlegern mit der Neuemission des 7,75 % reconcept Green Global Energy Bonds II (ISIN: DE000A460PE6) im Volumen von bis zu 10 Mio. Euro eine attraktiv verzinste, nachhaltige Investmentmöglichkeit. Aufbauend auf der starken Retail-Nachfrage beim Vorgängerprodukt und gestützt durch die weiterhin überzeugenden Wachstumsperspektiven für Erneuerbare Energien in den Fokusmärkten Deutschland, Finnland und Kanada verbindet reconcept die Finanzierung seiner internationalen Entwicklungsaktivitäten mit einem bewährten Anlageprodukt, das über die Laufzeit von sechs Jahren Investoren eine Teilhabe an der nächsten Wachstumsphase ermöglicht. Der Green Global Energy Bond II wurde gemäß den aktuellen Green Bond Principles der International Capital Market Association (ICMA) aufgelegt - dem internationalen Standard für nachhaltige Anleihen. Grundlage ist des reconcept Green Bond Framework, das von der unabhängigen Nachhaltigkeitsagentur EthiFinance geprüft und mit einer Second Party Opinion (SPO) bestätigt wurde. Diese externe Bewertung unterstreicht die Transparenz und Glaubwürdigkeit der grünen Finanzierungen durch reconcept. Die neue Anleihe wird das Konzept des ersten reconcept Green Global Energy Bonds fortführen und im bewährten Rahmen einer bis zu einjährigen Eigenemission interessierten Anlegern die Möglichkeit bieten, direkt in den Ausbau der Erneuerbaren Energien zu investieren. Konkret soll der Emissionserlös vor allem in Photovoltaik-, Wind- sowie Stand-alone- und Co-located-Batteriespeicherprojekte in Deutschland, Finnland und Kanada fließen. Die Wachstumspotenziale in diesen drei Fokusmärkten bleiben langfristig attraktiv, denn der strukturelle Ausbau Erneuerbarer Energien bildet in allen Regionen eine zentrale Säule der Energie- und Klimastrategien. Auf Basis der bereits mehr als 10 Gigawatt umfassenden Pipeline stärkt die reconcept Gruppe mit der neuen Anleihe ihre Handlungsfähigkeit, um Projekte zielgerichtet und mit hoher Umsetzungsgeschwindigkeit zu entwickeln. Das integrierte Geschäftsmodell aus der stetig wachsenden, diversifizierten Projektentwicklung und dem etablierten Emissionsgeschäft mit grünen Kapitalanlagen versetzt reconcept dabei in die Lage, flexibel auf Marktveränderungen zu reagieren und attraktive Chancen technologie- und länderübergreifend konsequent zu nutzen. Karsten Reetz, geschäftsführender Gesellschafter der reconcept GmbH, erklärt: "Der überwältigende Zuspruch unserer Privatanleger beim Vorgängerprodukt war für uns ein deutliches Signal und ein starker Vertrauensbeweis, insbesondere in Anbetracht der damals sehr kurzen Zeichnungsfrist. Wir möchten diesem anhaltenden Interesse Rechnung tragen und noch mehr Anlegern die Möglichkeit geben, mit dem reconcept Green Global Energy Bond II und gleich hohem Zinssatz einen konkreten Beitrag zur Energiewende zu leisten, während wir unser Wachstum in unseren attraktiven Kernmärkten konsequent vorantreiben." Kaufanträge für den neuen Green Bond können über die Webseite www.reconcept.de/ir mittels des bereitgestellten Links zur digitalen Zeichnungsstrecke oder des dort ebenfalls verfügbaren Zeichnungsscheins dem Unternehmen zugesendet werden. Die Emission wird von der Lewisfield Deutschland GmbH als Financial Advisor betreut. Eckdaten des reconcept Green Global Energy Bonds II Emittentin reconcept GmbH Emissionsvolumen Bis zu 10 Mio. Euro Kupon 7,75 % p.a. ISIN / WKN DE000A460PE6 / A460PE Ausgabepreis 100 % Stückelung 1.000 Euro Angebotsfrist 20. November 2025 bis 19. November 2026: Zeichnung möglich über www.reconcept.de/ir Valuta 4. Mai 2026 Laufzeit 6 Jahre: 4. Mai 2026 bis 4. Mai 2032 (ausschließlich) Zinszahlung Halbjährlich, nachträglich am 4. Mai und 4. November eines jeden Jahres (erstmals am 4. November 2026) Rückzahlungstermin 4. Mai 2032 Rückzahlungsbetrag 100 % Status Nicht nachrangig, nicht besichert Sonderkündigungsrechte der Emittentin Ab 4. Mai 2029 zu 103 % des Nennbetrags

Ab 4. Mai 2030 zu 102 % des Nennbetrags

Ab 4. Mai 2031 zu 101 % des Nennbetrags Kündigungsrechte der Anleihegläubiger und Covenants Drittverzug, Negativverpflichtung, Transparenzverpflichtung, Positivverpflichtung Anwendbares Recht Deutsches Recht Prospekt Von der CSSF (Luxemburg) gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die BaFin (Deutschland) Börsensegment Ab 6. Oktober 2026: Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) Financial Advisor Lewisfield Deutschland GmbH ESG-Format Green Bond Framework, geprüft durch EthiFinance (Second Party Opinion)



Über reconcept

reconcept realisiert Photovoltaik-, Wind-, Wasser- und Gezeitenkraftwerke sowie Energiespeicherlösungen im In- und Ausland. Kernmärkte sind neben Deutschland Finnland und Kanada. Durch die Kombination aus Projektentwicklung und Emissionshaus hat reconcept Zugang zu attraktiven Erneuerbare-Energien-Projekten. Gemeinsam mit mehr als 19.000 Anlegerinnen und Anlegern hat reconcept Erneuerbare-Energien-Anlagen im In- und Ausland mit einem Investitionsvolumen von in Summe rund 647 Mio. Euro (Stand: 31.12.2024) realisieren können. Die reconcept Gruppe kann sich auf eine langjährige Erfahrung in der Konzeption und Realisierung von Kapitalanlagen stützen. Mit Markteintritt im Jahr 1998 gehört reconcept zu den Vorreitern in diesem innovativen Feld. Um den konkreten Beitrag für mehr Nachhaltigkeit messbar zu machen, lässt reconcept jährlich seinen CO 2 -Fußabdruck als Unternehmen analysieren und gleicht diesen über CO 2 -Zertifikate nach "Verified Carbon Standard" aus. Im Ergebnis ist reconcept von den Experten von CO 2 -positiv! als "Klimaschützendes Unternehmen" zertifiziert.



Finanzpressekontakt

Frank Ostermair, Linh Chung

Better Orange IR & HV AG

089/8896906-25

linh.chung@linkmarketservices.eu



Investorenkontakt

Sven Jessen

reconcept GmbH

040/3252165-66

kundenservice@reconcept.de



Wichtiger Hinweis

Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren. Die Wertpapiere, die Gegenstand dieser Veröffentlichung sind, werden durch die Emittentin ausschließlich in der Bundesrepublik Deutschland und dem Großherzogtum Luxemburg im Wege eines öffentlichen Angebots angeboten. Außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und des Großherzogtums Luxemburg erfolgt ein Angebot ausschließlich in Form einer Privatplatzierung nach den jeweils anwendbaren Ausnahmevorschriften. Insbesondere wurden und werden die Wertpapiere nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung ("Securities Act") registriert und sie dürfen nicht ohne Registrierung gemäß dem Securities Act oder Vorliegen einer anwendbaren Ausnahmeregelung von den Registrierungspflichten in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden. Die Billigung des Wertpapierprospekts und eventueller Nachträge durch die Luxemburger CSSF ist nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Potenzielle Anleger sollten den Prospekt lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Diese Veröffentlichung stellt keinen Prospekt dar. Die Anlageentscheidung interessierter Anleger bezüglich der in dieser Veröffentlichung erwähnten Wertpapiere sollte ausschließlich auf Grundlage des von der Emittentin im Zusammenhang mit dem öffentlichen Angebot dieser Wertpapiere erstellten Wertpapierprospektes und der Anleihebedingungen getroffen werden, die jeweils auf der Webseite der Emittentin unter www.reconcept.de/ir verfügbar sind.



