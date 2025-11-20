Unterföhring (ots) -Was war da denn los? Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf verlieren die Auftaktfolge der neuen Staffel "Joko & Klaas gegen ProSieben" wegen einer Gabel nur knapp und müssen sich jetzt in die Dienste ihres Arbeitgebers stellen. ProSieben gewinnt gleich zweifach und siegt nicht nur gegen Joko & Klaas, sondern auch gegen die Konkurrenz. Mit souveränen 12,0 Prozent Marktanteil in der ProSieben-Senderzielgruppe (14-49 J.) ist die Show Marktführer in der Prime Time am Mittwochabend.Eine neue Folge der Quizpoker-Show "Das Duell um die Geld" kommt direkt im Anschluss an JKvsP7 ebenfalls auf schöne 8,4 Prozent Marktanteil bei den Zuschauerinnen und Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren."We Love To Entertain You" neu interpretiertJoko & Klaas verlieren die Auftaktshow, jetzt müssen die beiden Angestellten liefern: Nach genau sechs Jahren muss das Duo die 2019 von ihnen im Rahmen von "Joko & Klaas gegen ProSieben" komponierte und gesungene ProSieben-Hymne "We Love To Entertain You" modernisieren - und das in verschiedenen Remix-Versionen. Vom Club- über Italo-Disko- bis zum Volksmusik-Remix: Die neuen Werke sind ab heute auf gut sortierten Audio-Streaming-Plattformen verfügbar.Werden Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf beim nächsten Mal 15 Minuten Sendezeit zur freien Verfügung erspielen? Der Fight zwischen Sender und Angestellten geht bereits kommenden Mittwoch um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn weiter. Dann müssen die beiden gegen die Moderatorinnen Janin Ullmann und Viviane Geppert, Annemarie und Wayne Carpendale antreten."Joko & Klaas gegen ProSieben" - immer mittwochs, um 20:15 Uhr, auf ProSieben und kostenlos streamen auf Joyn"Joko & Klaas LIVE" nach einem Sieg immer donnerstags, um 20:15 Uhr, auf ProSieben und kostenlos streamen auf JoynHashtag zur Show: JKvsP7Basis: Marktstandard TV; Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | Seven.One Entertainment Group | Business Intelligence; Erstellt: 20.11.2025 (vorläufig gewichtet)Pressekontakt:Kevin Körberphone: +49 (0) 89 95 07 - 1187email: kevin.koerber@seven.onePhoto Production & EditingNadine Vadersphone: +49 (0) 89 95 07 - 1161email: nadine.vaders@seven.oneOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/6162339