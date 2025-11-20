NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Nvidia nach Zahlen zum dritten Quartal von 215 auf 250 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Chipdesigner und KI-Primus habe nicht nur solide Zahlen und Prognosen vorgelegt, sondern die Erwartungen sogar noch deutlich übertroffen und die Ziele angehoben, schrieb Harlan Sur am Donnerstag. Laut dem Analysten ist dies ein Beweis für die starke Leistung in Nvidias umfangreicher und komplexer Lieferkette, die weiterhin rasant wachse. Die Auftragslage lasse zudem vermuten, dass die Nachfrage das Angebot kurzfristig weiterhin übersteigen werde./rob/ck/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2025 / 01:05 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2025 / 01:09 / EST



ISIN: US67066G1040





