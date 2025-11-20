Die Rheinmetall-Aktie ist am Mittwoch deutlich unter die Räder gekommen. Doch ist dieser Abverkauf vielleicht kein Grund zur Panik, sondern vielmehr eine ideale Kaufchance? Neue Verwerfungen bei der Aktie Die Aktie von Rheinmetall ist am Mittwoch gemeinsam mit der gesamten sonstigen deutschen Rüstungsbranche an der Börse unter Druck geraten. Hintergrund sind mehrere Medienberichte, nach denen die USA im Geheimen einen Plan für das Kriegsende gemeinsam ...

