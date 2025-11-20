Nvidia hat am Mittwoch Zahlen gemeldet und alle Erwartungen übertroffen. Das sorgt jetzt für Jubelstürme bei Investoren, und darum könnte die Aktie noch viel mehr Potenzial haben. Nvidia schlägt alle Erwartungen Der Chipdesigner Nvidia hat mit seinen Zahlen erneut alle Erwartungen übertroffen und die Sorge um eine KI-Blase an den Märkten zerstreut. Konkret wurden Gewinne je Aktie von 1,30 US$ gemeldet (0,04 US$ über den Erwartungen) und Umsätze in ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 sharedeals.de