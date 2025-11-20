EQS-News: EPH Group AG / Schlagwort(e): Börsengang/Kapitalmaßnahme

Die Aktien der EPH Group AG (ISIN AT0000A34DM3, WKN A3EGG4) haben ihren ersten Handelstag im Freiverkehr der Baden-Württembergischen Wertpapierbörse (Börse Stuttgart) bei EUR 78 geschlossen. Das entspricht einer Marktkapitalisierung von EUR 78 Millionen. Die Notierungsaufnahme erhöht die Kapitalmarktsichtbarkeit der EPH Group AG, stärkt ihre strategische Positionierung als innovativer Player in der Entwicklung von Hotel- und Tourismusprojekten im DACH-Raum und eröffnet zusätzliche Finanzierungsoptionen. So wird etwa die Umsetzung des von der EPH Group AG eingesetzten "Land for Equity"-Modells durch ein Börsenlisting erheblich erleichtert. Bei diesem Modell erhalten Verkäufer von Grundstücken und Projekten den Kaufpreis ganz oder teilweise in Form von EPH-Aktien. Dadurch kann die EPH Group AG Akquisitionen mit geringerem Liquiditätseinsatz durchführen und gleichzeitig ihre Eigenkapitalbasis stärken. Das Börsenlisting der EPH Group AG unterstützt ihre Wachstumsstrategie deutlich. Auch die Realisierung der bestehenden Projektpipeline kann nunmehr mit entsprechender Konsequenz vorangetrieben werden. Aktuell umfasst die Pipeline weitere Projekte im Raum Kitzbühel, im Burgenland sowie an verschiedenen bayerischen Seen. Alexander Lühr, CEO der EPH Group AG: "Der Börsengang stellt einen bedeutenden Meilenstein in der Entwicklung der EPH Group AG dar. Besonderer Dank gilt der Börse Stuttgart, die uns auch schon bei der Emission unserer Unternehmensanleihe in 2025 bestmöglich unterstützt hat. Auch beim aktuellen Listing-Prozess hat die Zusammenarbeit mit dem engagierten Team erneut hervorragend und vertrauensvoll funktioniert. Bisher ist die EPH Group AG am Kapitalmarkt bereits mit zwei Anleihen vertreten, darunter die besicherte 2025/2032 Anleihe mit 10 % p.a. und monatlicher Zinszahlung, zeichnungsfähig bis Januar 2026. Das Börsenlisting unserer Aktien reduziert das Risiko der Anleihegläubiger und eröffnet neue Optionen zur Finanzierung des geplanten Wachstums." Rechtlicher Hinweis / Disclaimer: Diese Mitteilung dient Werbezwecken und stellt weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren der EPH Group AG dar. Ein öffentliches Angebot der besicherten EPH-Anleihe 2025/2032 in Österreich, Deutschland und Luxemburg erfolgt ausschließlich durch und auf Basis des von der luxemburgischen Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) gebilligten, an die deutsche Bundesanstalt fu¨r Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und die österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) notifizierten und veröffentlichten Wertpapierprospekts, der auf der Internetseite der EPH Group AG unter https://eph-group.com/assets/docs/eph-group-ag-wertpapierprospekt.pdf abrufbar ist. Die Billigung des Prospekts durch die CSSF ist nicht als Befürwortung der Wertpapiere der EPH Group AG durch die CSSF zu verstehen, und potenziellen Anlegern wird empfohlen, den Prospekt zu lesen. DIESE MITTEILUNG STELLT INSBESONDERE KEIN ANGEBOT ZUM VERKAUF VON WERTPAPIEREN IN EINER RECHTSORDNUNG DAR, IN DER SOLCHE ANGEBOTE UNRECHTMÄSSIG SIND. DIESE MITTEILUNG IST WEDER ZUR VERÖFFENTLICHUNG NOCH ZUR VERBREITUNG ODER ZUR WEITERGABE, DIREKT ODER INDIREKT, IN TEILEN ODER ZUR GÄNZE IN DEN VEREINIGTEN STAATEN, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ODER SÜDAFRIKA ODER ANDEREN LÄNDERN, IN DENEN DIE VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE RECHTSWIDRIG WÄRE, BESTIMMT.



