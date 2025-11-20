FRANKFURT (dpa-AFX) - Starke Geschäftszahlen des KI-Konzerns Nvidia verbessern am Donnerstagmorgen an der Frankfurter Börse wieder merklich die Stimmung. Der Dax stieg in den Anfangsminuten um 1,05 Prozent auf 23.407 Punkte. Er nahm seine Indexkollegen in unterschiedlichem Maße mit nach oben: Während der MDax ein halbes Prozent auf 28.804 Zähler zulegte, stieg der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx um 1,2 Prozent.

"Die guten Quartalsdaten von Nvidia dürften die Nervosität an den Aktienmärkten heute vorerst wieder beruhigen", schrieben am Morgen die Experten der Landesbank Baden-Württemberg. Der Chipkonzern hatte die Resultate nach US-Börsenschluss präsentiert und daraufhin kletterten seine Aktien im außerbörslichen Handel um etwa sechs Prozent. Der KI-Boom bescherte dem Chipkonzern ein erneut explosives Quartalswachstum.

Nvidia habe den Anlegern mit Blick auf deren jüngst aufgekommenen Sorgen rund um das Boomthema Künstliche Intelligenz die passende Antwort gegeben, kommentierte Analyst Blayne Curtis vom Analysehaus Jefferies. Die zuletzt bei Anlegern aufkeimende Angst vor Übertreibungen und dem Platzen einer "KI-Blase" wird wieder gemildert. Am Nachmittag wartet nun mit dem nachgeholten US-Jobbericht für September die nächste Bewährungsprobe auf die Märkte./tih/stk

US67066G1040, DE0008469008, DE0008467416, EU0009658145