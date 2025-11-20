EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Siemens Aktiengesellschaft
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die Siemens Aktiengesellschaft bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 03.12.2025
Ort: https://www.siemens.com/jahresberichte
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 03.12.2025
Ort: https://www.siemens.com/annualreports
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 03.12.2025
Ort: https://www.siemens.com/jahresberichte
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 03.12.2025
Ort: https://www.siemens.com/annualreports
Sprache:
Deutsch
Unternehmen:
Siemens Aktiengesellschaft
Werner-von-Siemens-Str. 1
80333 München
Deutschland
Internet:
www.siemens.com
